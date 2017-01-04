NWS Issues Winter Weather Advisory

The National Weather Service in Topeka has issued a Winter Weather Advisory for Geary County:
URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE TOPEKA KS
CLOUD-CLAY-RILEY-GEARY-WABAUNSEE-
INCLUDING THE CITIES OF…CONCORDIA…CLAY CENTER…MANHATTAN…
JUNCTION CITY…ALMA…ESKRIDGE…MAPLE HILL…ALTA VISTA…
MCFARLAND…HARVEYVILLE…PAXICO
…WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO
6 AM CST THURSDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TOPEKA HAS ISSUED A WINTER
WEATHER ADVISORY FOR SNOW…WHICH IS IN EFFECT FROM 6 PM THIS
EVENING TO 6 AM CST THURSDAY.
* TIMING…SNOW WILL BEGIN IN NORTHERN KANSAS DURING THE EARLY
EVENING BEFORE SPREADING TO THE SOUTHEAST OVERNIGHT. THE
ACCUMULATING SNOW WILL TAPER OFF AROUND SUNRISE TOMORROW
MORNING. THERE IS A CHANCE FOR LIGHT SNOWFALL TO LINGER OVER FAR
EASTERN KANSAS THROUGH THURSDAY MORNING…HOWEVER DO NOT EXPECT
ADDITIONAL ACCUMULATIONS THURSDAY MORNING.
* SNOW ACCUMULATIONS…SNOWFALL TOTALS IN THE ADVISORY AREA WILL
RANGE FROM 1 TO 3 INCHES. LOCALLY HIGHER AMOUNTS UP TO 4 INCHES
ARE POSSIBLE…ESPECIALLY NORTH OF INTERSTATE 70 AND EAST OF
HIGHWAY 75.
* MAIN IMPACT…WINTRY PRECIPITATION IS FORECAST TO ACCUMULATE
IN THE AFFECTED AREAS CAUSING HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS.
THOSE WITH TRAVEL PLANS ARE ADVISED TO CHOOSE AN ALTERNATE
ROUTE…OR SHOULD USE EXTREME CAUTION IF TRAVEL IS
UNAVOIDABLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS THAT PERIODS OF SNOW
WILL CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR SNOW
COVERED ROADS AND LIMITED VISIBILITIES…AND USE CAUTION WHILE
DRIVING.