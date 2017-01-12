National Weather Service Issues Ice Storm Warning

URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE TOPEKA KS
245 PM CST THU JAN 12 2017
NEMAHA-BROWN-RILEY-POTTAWATOMIE-JACKSON-DICKINSON-GEARY-MORRIS-
WABAUNSEE-
INCLUDING THE CITIES OF…SABETHA…SENECA…HIAWATHA…HORTON…
MANHATTAN…WAMEGO…ST. MARYS…HOLTON…ABILENE…HERINGTON…
JUNCTION CITY…COUNCIL GROVE…ALMA…ESKRIDGE…MAPLE HILL…
ALTA VISTA…MCFARLAND…HARVEYVILLE…PAXICO
245 PM CST THU JAN 12 2017
…ICE STORM WARNING IN EFFECT FROM 6 PM FRIDAY TO MIDNIGHT CST
SUNDAY NIGHT…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TOPEKA HAS ISSUED AN ICE STORM
WARNING…WHICH IS IN EFFECT FROM 6 PM FRIDAY TO MIDNIGHT CST
SUNDAY NIGHT. THE WINTER STORM WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* TIMING…LIGHT FREEZING RAIN IS EXPECTED TO BEING ACCUMULATING
FRIDAY NIGHT AND SATURDAY ACROSS THE ENTIRE FORECAST AREA.
INTENSITY IS EXPECTED TO INCREASE THROUGH SUNDAY.
* ICE ACCUMULATIONS…HALF AN INCH TO ONE INCH OF ICE POSSIBLE BY
SUNDAY AFTERNOON…WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
* MAIN IMPACT…ROADWAYS… BRIDGES AND ELEVATED SURFACES WILL
BECOME INCREASINGLY SLICK INTO SATURDAY AFTERNOON. AS
ACCUMULATIONS INCREASE SATURDAY EVENING INTO SUNDAY…DAMAGE TO
TREE LIMBS… POWER LINES… AND SIGNIFICANT IMPACTS TO TRAVEL
ARE EXPECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
AN ICE STORM WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE
EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF ICE ACCUMULATIONS
WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS OR IMPOSSIBLE. TRAVEL IS STRONGLY
DISCOURAGED. COMMERCE WILL LIKELY BE SEVERELY IMPACTED. IF YOU
MUST TRAVEL…KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT…FOOD…AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. ICE ACCUMULATIONS AND WINDS WILL
LIKELY LEAD TO SNAPPED POWER LINES AND FALLING TREE BRANCHES THAT
ADD TO THE DANGER.