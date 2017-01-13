Ice Storm Warning Update

NATIONAL WEATHER SERVICE TOPEKA KS
341 PM CST FRI JAN 13 2017
DICKINSON-GEARY-MORRIS-
INCLUDING THE CITIES OF…ABILENE…HERINGTON…JUNCTION CITY…
COUNCIL GROVE
341 PM CST FRI JAN 13 2017
…ICE STORM WARNING NOW IN EFFECT FROM 6 AM SATURDAY TO MIDNIGHT
CST SUNDAY NIGHT…
* TIMING…PERIODS OF LIGHT FREEZING RAIN AND FREEZING DRIZZLE MAY
DEVELOP SATURDAY EVENING. HEAVIER ACCUMULATIONS OF FREEZING RAIN
ARE EXPECTED SATURDAY NIGHT AND SUNDAY. TEMPERATURES SHOULD RISE
ABOVE FREEZING SUNDAY NIGHT.
* ICE ACCUMULATIONS…ONE QUARTER TO THREE QUARTERS OF AN INCH OF
ICE IS EXPECTED WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
* MAIN IMPACT…ANY LIGHT ACCUMULATIONS OF FREEZING RAIN AND
FREEZING DRIZZLE WILL MAKE ROADWAYS…BRIDGES AND ELEVATED
SURFACES SLICK. ADDITIONAL SIGNIFICANT ACCUMULATIONS MAY CAUSE
DAMAGE TO TREE LIMBS AND POWER LINES AND CAUSE SIGNIFICANT
IMPACTS TO TRAVEL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
AN ICE STORM WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE
EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF ICE ACCUMULATIONS
WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS OR IMPOSSIBLE. TRAVEL IS STRONGLY
DISCOURAGED. COMMERCE WILL LIKELY BE SEVERELY IMPACTED. IF YOU
MUST TRAVEL…KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT…FOOD…AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. ICE ACCUMULATIONS WILL LIKELY
LEAD TO SNAPPED POWER LINES AND FALLING TREE BRANCHES THAT ADD TO
THE DANGER.
—–
REPUBLIC-WASHINGTON-MARSHALL-NEMAHA-BROWN-CLOUD-CLAY-RILEY-
POTTAWATOMIE-OTTAWA-
INCLUDING THE CITIES OF…BELLEVILLE…WASHINGTON…HANOVER…
CLIFTON…LINN…GREENLEAF…MARYSVILLE…BLUE RAPIDS…
FRANKFORT…SABETHA…SENECA…HIAWATHA…HORTON…CONCORDIA…
CLAY CENTER…MANHATTAN…WAMEGO…ST. MARYS…MINNEAPOLIS…
BENNINGTON
341 PM CST FRI JAN 13 2017
…ICE STORM WARNING NOW IN EFFECT FROM 6 PM SATURDAY TO NOON CST
MONDAY…
* TIMING…PERIODS OF LIGHT FREEZING RAIN AND FREEZING DRIZZLE MAY
DEVELOP SATURDAY EVENING. HEAVIER ACCUMULATIONS OF FREEZING RAIN
ARE EXPECTED SATURDAY NIGHT THROUGH MONDAY MORNING. TEMPERATURES
SHOULD RISE ABOVE FREEZING ON MONDAY.
* ICE ACCUMULATIONS…ONE QUARTER TO THREE QUARTERS OF AN INCH OF
ICE IS EXPECTED WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
* MAIN IMPACT…ANY LIGHT ACCUMULATIONS OF FREEZING RAIN AND
FREEZING DRIZZLE WILL MAKE ROADWAYS…BRIDGES AND ELEVATED
SURFACES SLICK. ADDITIONAL SIGNIFICANT ACCUMULATIONS MAY CAUSE
DAMAGE TO TREE LIMBS AND POWER LINES AND CAUSE SIGNIFICANT
IMPACTS TO TRAVEL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
AN ICE STORM WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE
EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF ICE ACCUMULATIONS
WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS OR IMPOSSIBLE. TRAVEL IS STRONGLY
DISCOURAGED. COMMERCE WILL LIKELY BE SEVERELY IMPACTED. IF YOU
MUST TRAVEL…KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT…FOOD…AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. ICE ACCUMULATIONS WILL LIKELY
LEAD TO SNAPPED POWER LINES AND FALLING TREE BRANCHES THAT ADD TO
THE DANGER.