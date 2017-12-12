THE GEARY UNIFIED SCHOOL DISTRICT HAS SELECTED PROPERTY TO PURCHASE FOR CONSTRUCTION OF A NEW JUNCTION CITY HIGH SCHOOL. THE LAND TRACT IS COMMONLY REFERRED TO IN RECENT DISCUSSIONS AS MUNSON NORTH K-18.
THE TRACT OF LAND SPANNING ABOUT 150 ACRES WILL BE PURCHASED BY THE USE OF EMINENT DOMAIN.
THE MUNSON NORTH K-18 SITE WAS ONE OF FOUR BEING CONSIDERED BY THE BOARD OF EDUCATION, ALL WEST OF JUNCTION CITY.
WE WILL HAVE MORE ON THIS STORY IN 1420 KJCK 1ST NEWS AT 7 A.M. WITH SCHOOL BOARD PRESIDENT FERRELL MILLER LIVE IN OUR STUDIO.
BOE Selects Land Tract for New Junction City High School
THE GEARY UNIFIED SCHOOL DISTRICT HAS SELECTED PROPERTY TO PURCHASE FOR CONSTRUCTION OF A NEW JUNCTION CITY HIGH SCHOOL. THE LAND TRACT IS COMMONLY REFERRED TO IN RECENT DISCUSSIONS AS MUNSON NORTH K-18.