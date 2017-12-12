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BOE Selects Land Tract for New Junction City High School

by 4 Comments

THE GEARY UNIFIED SCHOOL DISTRICT HAS SELECTED PROPERTY TO PURCHASE FOR CONSTRUCTION OF  A NEW JUNCTION CITY HIGH SCHOOL.  THE LAND TRACT IS COMMONLY REFERRED TO IN RECENT DISCUSSIONS AS MUNSON NORTH K-18.
THE TRACT OF LAND SPANNING ABOUT 150 ACRES WILL BE PURCHASED BY THE USE OF EMINENT DOMAIN.
THE MUNSON NORTH K-18 SITE WAS ONE OF FOUR BEING CONSIDERED BY THE BOARD OF EDUCATION, ALL WEST OF JUNCTION CITY.
WE WILL HAVE MORE ON THIS STORY IN 1420 KJCK 1ST NEWS  AT 7 A.M. WITH SCHOOL BOARD PRESIDENT FERRELL MILLER LIVE IN OUR STUDIO.

  • Gary Kaehler

    Eminent domain=theft?

    • Rudy24

      Theft from who? Lets wait and see what the price tag is.

      • JC Resident

        Munson

  • local

    what a shame. going to spend a fortune getting the land then another fortune to access and infrastructure. I think this property is going to cost the district more than money. I hope it gets tied up in court a long time.